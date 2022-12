Intensiu in Hilden Spitzenkoch Lukas Jakobi bringt Ukraine-Kochbuch heraus

Die Idee zum Buch hat viele Väter – und eine Mutter: Kateryna Kuprych. Die Ukrainerin ist aus ihrer Heimat Odessa geflohen, Lukas Jakobi stellte ihr seine Wohnung zur Verfügung, da er in der Zeit ohnehin mit seiner Lebensgefährtin zusammengezogen ist. Kateryna Kuprych arbeitete dann auch kurzzeitig im Intensiu. Parallel dazu hat Vegan-Influencer Niko Rittenau mehrmals im „Intensiu“ gegessen – und einige Zeit später einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet: Wie könnte ein Spendenprojekt für die Ukraine aussehen? „Intensiu“-Inhaber Kris Bratec schlug das Kochbuch vor. Und so kam eins zum anderen. Niko Rittenau hat den theoretischen Teil des Buches geschrieben und darin unter anderem die ukrainische Küche erklärt. Lukas Jakobi hat die Rezepte veganisiert und sie für die Fotos gekocht. Fotografiert wurden die Teller von den Schwestern Olga und Evgeniya Drach. 50 Prozent des Verkaufserlöses soll an die Ukraine-Hilfe gespendet werden, erklärt Lukas Jakobi. 22 Euro kostet das Buch, das im Ventil-Verlag erschienen ist.