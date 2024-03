Auszeichnung in Hilden Integrationspreis geht an Hildener Leih-Oma

Als wichtige Unterstützung und als einen gelebten Akt der Solidarität bezeichnete Bürgermeister Claus Pommer den Förderpreis Integration, dessen Vergabe 2007 einstimmig durch den Rat der Stadt beschlossen wurde und 2009 erstmals für das Vorjahr vergeben wurde. Zahlreiches Publikum hatte sich zur Verleihung des Förderpreises für das Jahr 2023 in der Hildener Stadtbibliothek am Nove Mesto-Platz eingefunden. Der Preis, der im vergangenen Jahr sowohl an das Jugendparlament der Stadt Hilden sowie an das ehrenamtliche Team „Deutsch mit Nachbarn“ beim katholischen Nachbarschaftszentrum St. Marien/St. Jacobus ging, soll das Engagement von Menschen, Initiativen und Unternehmen in Sachen Integration öffentlich machen und als Bereicherung der Stadtgesellschaft wertgeschätzt werden. „Ich freue mich über die große Bereitschaft zu bürgerlichem Engagement in dieser Stadt“, so Pommer, der Helma Uebbing, die sich im Rahmen des Projekts „Leihgroßeltern“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) engagiert.