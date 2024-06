Insolvenz der Freizeitgemeinschaft in Hilden Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Hilden · Die Freizeitgemeinschaft geht in die Insolvenz. Über Details wurden am Mittwoch die Mitarbeiter informiert. Am selben Tag beriet der Rat über den vom Verein betriebenen Abenteuerspielplatz. Übernimmt diesen ein freier Träger?

26.06.2024 , 17:00 Uhr

Es zeichnet sich ab, dass der Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum 1. September von einem neuen Träger übernommen wird. Foto: Köhlen, Stephan (teph)