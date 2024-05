An vier Samstagen in der Innenstadt Hilden wird im Juni zur Bühne für Puppentheater

Im Juni verwandelt sich die Hildener Innenstadt an vier Samstagen in eine Figurentheaterwelt. „Im Rahmen der ,Marktgeschichten’ zeigen unterschiedliche Puppenspieler ihre hohe Kunst in der Innenstadt an der Reformationskirche“, teilte die evangelische Erwachsenenbildung (EEB) jetzt mit. Und das passiert an den einzelnen Terminen: