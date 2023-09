Veranstaltung in Hilden Innenstadt verwandelt sich in Herbstmarkt

Parallel dazu findet in Hilden der Tag des offenen Denkmals statt. Insgesamt neun Veranstaltungen bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen und Privatpersonen an. So gibt es unter anderem eine Führung durch das Bürgerhaus (10.30 Uhr), das zweigeschossige Kückeshaus an der Eisengasse, Ecke Schwanenstraße öffnet (11 bis 16 Uhr), in der historischen Kornbrennerei gegenüber vom Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a läuft die Dampfmaschine (Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr), das Haus Hildener Künstler an der Hofstraße lädt ab 11 Uhr ein, und „Hilden im Nationalsozialismus“ ist Thema einer Führung, die um 12 Uhr am Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20 startet.