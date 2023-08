1800 Euro pro Stück Hildener Innenstadt erhält zusätzliche Sitzbänke

Hilden · An mehreren Stellen in der Innenstadt baut die Verwaltung auf Wunsch der Politik neue Sitzbänke auf. Die Bürgeraktion fragt nach den Bänken am Ellen-Wiederhold-Platz.

24.08.2023, 12:48 Uhr

Unter anderem hier an der Mittelstraße 99 soll in den kommenden Wochen und Monaten eine neue Sitzbank aufgestellt werden. Das hat die Politik im Stadtentwicklungsausschuss am 23. August 2023 beschlossen. Foto: Tobias Dupke

Hildens Innenstadt bekommt an einigen Stellen zusätzliche Sitzbänke – das haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses einstimmig beschlossen. Die Allianz hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, die Verwaltung schlug daraufhin die Standorte vor.