Im Herbst ziehen die Kinder ein Innenausbau der Groß-Kita im Holterhöfchen beginnt

Eines der wichtigsten städtischen Bauprojekte in diesem Jahr kommt laut Verwaltung gut voran: In den vergangenen Wochen haben Bauarbeiter den Rohbau der neuen Groß-Kita im Holterhöfchen errichtet. Dazu wurden mehrere Wandmodule angeliefert und mit einem Kran an die richtige Stelle gesetzt. Bauarbeiter verbanden die Bauteile miteinander und bereiteten sie für den Innenausbau vor. Danach folgten laut Stadt die Arbeiten am Dach: Die Handwerker hätten alle Deckenplatten verlegt und die Abdichtung aufgeschweißt. „Damit liegen wir voll im Zeitplan“, sagt Peter Palitza, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft. Die Grundfläche der Kita beträgt laut Stadt 1240 Quadratmeter. Im nächsten Schritt folgten nun der Innenausbau sowie die Arbeiten am Außengelände.