Brauchtum in Hilden Ein Orden für den inklusiven Karneval

Das ist eine karnevalistische Premiere: Das Inklusionsprinzenpaar – Johanna I., Prinz Hildanus Luca I. und Hofdame Lotta – ist erstmals im Besitz eines eigenen Ordens, der verdienten Persönlichkeiten rund um den Karneval und der Inklusion verliehen wird. Am 24. Januar wurde der Orden dem Karnevalsmuseum in Hilden übergeben und in die Sammlung aufgenommen. Mit bunten Farben und symbolträchtigem Motiv unterstreicht der Orden die Bedeutung der Inklusion im Karneval. Das Inklusionsprinzenpaar setzt somit ein sichtbares Zeichen dafür, wie Gemeinschaft und Tradition in einer modernen Gesellschaft Hand in Hand gehen können. Der erste eigene Orden eines Inklusionsprinzenpaars zeigt, dass Karneval nicht nur eine Zeit des Frohsinns, sondern auch der Gemeinschaft und des Respekts für alle Menschen ist und diese Werte mit dem Orden in die karnevalistische Welt getragen werden. Foto: Köhlen