Interview mit Comedian Ingo Appelt „Das Publikum möchte kein politisch korrektes Programm“

Appelt Auf dem alten Markt in Köln hatte ich zum 1. Mai einen Auftritt. Vor der Bühne stand eine Frau vom DGB und sagte mir: „Lieber Ingo, wir wünschen uns ein niveauvolleres Programm.“ Ich habe ihr gesagt: „Wenn du eine halbe Stunde Ingo Appelt nicht aushältst, dann bist du nicht fit fürs Leben.“ Das ist die Botschaft meiner Figur: Stellt euch nicht so an, seid nicht so empfindlich. Politisch unkorrekt, aber lustig – das muss auch mal erlaubt sein. Man stellt sich ja auch nicht bei einer Heavy-Metal-Band in die erste Reihe und hätte es dann gerne ein bisschen leiser.