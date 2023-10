Situation in Hilden spitzt sich zu Stadt informiert über Flüchtlings-Unterbringung

Nach Abwägung und Prüfung aller städtischen Gebäude hatte die Stadt die Entscheidung getroffen, die Geflüchteten übergangsweise in der Sporthalle Weidenweg unterzubringen. „Die Turnhalle kann kurzfristig hergerichtet werden, da diese bereits zu Beginn des Ukrainekrieges für eine Unterbringung vorgehalten wurde und die Ausstattung hierfür noch zur Verfügung steht“, so die Stadtsprecherin. Parallel dazu sollen die Planungen für den Neubau einer Unterkunft an der Düsseldorfer Straße auf dem ehemaligen Gelände der Wiederhold-Villa vorangetrieben werden. Dort befinde man sich in den finalen Gesprächen, hieß es bei der Stadt.