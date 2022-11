Hilden: Infoabend zur Handynutzung von Kindern​

Hilden Die Stadt bietet eine kostenfreie Infoveranstaltung zum Thema „Mein Teenie und das liebe Smartphone“ an. Der Termin sollte ursprünglich Anfang November stattfinden, musste aber verschoben werden.

„Früher haben wir viel mehr draußen gespielt, heute hängen die Kids ja nur noch am Handy .“ Eltern, denen dieser Gedanke bekannt vorkommt, lädt die städtische Kinder- und Jugendförderung zu einem kostenfreien Elternabend ein.

Da der ursprüngliche Termin am 7. November aus organisatorischen Gründen abgesagt werden musste, findet die Infoveranstaltung nun am Montag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Jugendtreff am Weidenweg (JaW) statt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der freiberufliche Medienpädagoge Tobias Schmölder einen Vortrag mit dem Titel „Mein Teenie und das liebe Smartphone“. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Frage zu stellen und sich untereinander auszutauschen.