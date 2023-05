Umstrittenes Projekt in Hilden Auch BUND informiert zum Thema Wasserstoff-Siedlung

Zum Thema Wasserstoff-Siedlung im Hildener Süden kündigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz für dieses Wochenende einen Infostand an der Karnaper Straße in der Nähe des Bahnübergangs an. Der BUND möchte am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, jeweils 14 bis 17 Uhr, seine Perspektive auf die umstrittenen Pläne eines Investors darlegen.