7 Fakten über Hilden/Kanada Bäume, Bären und Barbeque prägen Kanadas Hilden

Wie ist eigentlich das Wetter in Hilden? Der Blick auf den Bildschirm unseres digitalen Endgerätes irritiert: Statt schweißtreibender 30 Grad zeigt das Display für diesen Montag 24 Grad und Gewitter an. Des Rätsels Lösung: In der Wetter-App taucht eben nicht nur eine beschauliche Stadt im Rheinland, sondern eine noch beschaulichere – so der Eindruck aus der Ferne – in Kanada auf: Hilden, Nova Scotia. Sieben spannende Fakten über das etwas andere Hilden.