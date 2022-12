Pfandflaschen in Hilden In Hilden sollen Pfandringe getestet werden

Mit knapper Mehrheit haben die Mitglieder des Umweltausschusses einer Testphase für Pfandringe in Hilden zugestimmt. Sie sollen zunächst in der Innenstadt installiert werden. Auf den Ringen, die an Mülleimern befestigt werden, können leere Pfandflaschen abgestellt werden. Immer mehr Menschen wühlen sich durch den Abfall in Mülleimern, um an die Flaschen zu gelangen – das müssen sie dann nicht mehr machen. Der Rat muss in seiner Sitzung am Dienstag, 13. Dezember, noch zustimmen.