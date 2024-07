Heftige Kritik, aber auch Zustimmung in Hilden In diesem Parkhaus kann nur noch bargeldlos bezahlt werden

Aber nicht nur Contipark betreut Parkhäuser in Hilden. Die Optimal Parken GmbH betreibt in der Itterstadt laut eigener Homepage gleich mehrere Parkhäuser und Tiefgaragen: Nove-Mesto-Platz, am Rathaus, das City-Parkhaus an der Robert-Gies-Straße, das Parkhaus am Penny-Markt und die Tiefgarage an der Südstraße. Wie sehen die Pläne dort aus? „Aktuell haben wir uns noch nicht entschieden, auf 100 Prozent bargeldlos in Hilden umzustellen“, erklärt Unternehmenssprecher Roman Rohrberg. „Was aber in den nächsten Monaten passieren wird, ist, dass wir eine neue Technologie einbringen werden, die es ermöglicht, noch einfacher bargeldlos und ticketlos in den Objekten zu parken.“ Eine komplette Umstellung auf bargeldloses Zahlen sei aber noch nicht geplant.