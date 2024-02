Brauchtum in Hilden In der Stadthalle feierten die Kinder wieder Karneval

Und es war von Beginn an gerammelt voll in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz. Die jüngsten Karnevalisten waren zum Teil noch im Windelalter, die ältesten der jecken Veteranen circa acht bis neun Jahre alt. Zu einer zünftigen Party gehören die Pommes, die im Minutentakt serviert wurden. Die Erwartungen der kleinen Besucher dürften damit wohl wieder einmal erfüllt worden sein. Die Hildener Narrenakademie weiß als langjähriger Ausrichter des Kinderkarnevals, was die Gäste zu schätzen wissen. Der Service in der Küche, am Büffet und an der Theke war für die Mitglieder des Vereines selbstverständlich wie immer Ehrensache.