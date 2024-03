Stadtumbau in Hilden Wie sich Hilden einst wandelte

Der Bau der Berliner Straße veränderte das Stadtbild von Hilden nachhaltig. Ende der Siebzigerjahre wurde sich für den Verkehr freigegeben. In dieser Zeit entstand auch die Stadthalle. Kurz darauf konnte die Mittelstraße in eine Fußgängerzone verwandelt werden, was aus heutiger Sicht einen Glücksfall für die Stadt bedeutete.

Auf diesem Bild zu sehen: Die Berliner Straße wird gebaut. Im Rücken des Fotografen liegt die Bismarckstraße, links wird später der Nove-Mesto-Platz entstehen.