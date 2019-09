Serie Zweiter Weltkrieg : Post von der Front

Ein Soldat liest im Jahr 1941 an der Ostfront einen Feldpostbrief aus der Heimat. 400 Feldpostämter gibt es, 12.000 Menschen arbeiten für sie während des Zweiten Weltkriegs. Foto: dpa/akg-images

Mit Feldpost halten Soldaten den Kontakt nach Hause, viele führen Kriegstagebücher. Während frühe Einträge und Briefe noch vor Euphorie strotzen, verändern sich die geschilderten Beobachtungen und erzählen immer mehr vom Grauen des Krieges. Wir berichten über drei Hildener Schicksale.

Erstes Feuergefecht bei Bralin, vorher 49 Kilometer marschiert. Dietrich Peckhaus schreibt am 1. September 1939 nur weniger Worte in sein Kriegstagebuch. Der Infanterist im Dienstgrad eines Oberschützen steht an vorderster Front, als Hitler-Deutschland den Nachbarn Polen überfällt. Am 2. und 3. September marschiert das Infanterie-Regiment 95, 9. Kompanie, mit dem ehemaligen Helmholtz-Schüler insgesamt 70 Kilometer weiter und stößt am 4. September an der Warthe auf feindliche Verteidigungslinien. „Schweres Artilleriefeuer“, schreibt Dietrich Peckhaus. Ein Granatsplitter trifft ihn, der erst 24 Jahre alte Angestellte der Kronprinz AG stirbt in Chojne. Er ist der erste Hildener, der im Zweiten Weltkrieg an der Front stirbt – aber nicht der einzige. Bis 1945 fallen mehr als 1000 Hildener im Krieg.

Viele der Soldaten führen Kriegstagebücher und schreiben Feldpost an ihre Angehörigen in der Heimat. Der am 20. Dezember 1921 geborene Walter Krall ist einer von ihnen. Er lebt an der Luisenstraße 16, studiert und dient als Unteroffizier in einem Panzer-Regiment. Zunächst schwärmt er in Briefen von seinem ersten Jahr als Soldat, das für ihn am 2. Oktober 1940 beginnt. Besuche in Paris, Sarajevo, Rosny und die ersten Wochen des Russlandeinsatzes zeichnen ein harmonisches Bild: „Wenn das nächste Jahr auch nur annähernd so viel Neues, Abwechslungsreiches, Schönes und Interessantes bringt, habe ich bestimmt eine ideale Dienstzeit gehabt.“ Später berichtet er über den einsetzenden Winter und knietief verschlammte Straßen tief in Russland. Aber er zählt auch auf, was es zu essen gab: „Abend für Abend machen wir uns dann ein leckeres Abendessen. Heute gibt’s Stampfkartoffeln mit Fleisch, mit Milch und Butter angemacht. Gestern Abend hatten wir vier Hühnchen, dazu eine prima kräftige Hühnersuppe, Salzkartoffeln mit Zwiebelsoße.“

Zur Jahreswende 1941/42 schreibt er: „Ich für meinen Teil möchte das vergangene Jahr für nichts in der Welt missen, es war für mich eins der schönsten und bedeutsamsten.“ Das Sterben geht weiter, auch Walter Krall schreibt von toten Russen, die „alle Viere weit von sich gestreckt“ haben. „Zu gerne hätte ich dieses Bild festgehalten.“ Der Träger des Eisernen Kreuzes II. Klasse berichtet in seinen Briefen nach Hilden und in seinen Tagebucheinträgen aber auch von gefallenen Kameraden und seinem Vorgesetzten, der die ganzen Verluste seiner Truppe mit Wodka zu vergessen versucht. Das Grauen des Krieges rückt immer näher. Walter Krall schreibt später im Jahr vom „Ring um Uman“, der geschlossen sei. „Das Vernichtungswerk kann beginnen. „Was sich nicht ergibt, wird erbarmungslos zerstampft.“

Ende August 1942 kämpft seine Einheit in Utta, einem kleinen Dorf zwischen Wolgograd und dem kaspischen Meer, 160 Kilometer westlich von Astrachan. „Ich bin jedenfalls überglücklich, dass ich all das Große und Schöne mitsehen und erleben darf; nicht jeder hat dieses Glück.“ Am 29. August 1942 stirbt Walter Krall.

12.000 Feldpostbedienstete sichern mit 400 Feldpostämtern die Postzustellung in Deutschland und im okkupierten Europa, berichtet die Museumsstiftung Post und Telekommunikation: „Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs nahm die Feldpost als Teil der Wehrmacht offiziell ihren Dienst auf. Die postfachliche Aufsicht über die Feldpost oblag dem Reichspostministerium in Berlin. Das Feldpostwesen diente sowohl dem Postverkehr mit der Heimat als auch dem innerhalb der Wehrmacht.“ 30 bis 40 Milliarden Briefe übermittelt die deutsche Feldpost schätzungsweise. Meist schreiben die Soldaten über Alltagsthemen, in einem beispielhaften Fall wünscht sich ein Hildener nichts sehnlicher, als „noch einmal Dicke Bohnen mit meiner Familie“ zu essen. Ob sich dieser Wunsch erfüllt hat, ist nicht bekannt. Die Feldpost transportiert aber nicht nur Briefe, sondern auch Fotos, Zeichnungen, Päckchen und Karten.

Ab dem 12. März 1940 liest die Wehrmacht stichprobenartig Feldpostbriefe. Die Zensur soll verhindern, dass keine militärischen Details an die Öffentlichkeit gelangen – und dass die Stimmung nicht getrübt wird.

Egon von der Ruhr erlebt das Kriegsende in einem Lazarett. Der Hildener wird bei einem Gefecht verletzt, ein Granatsplitter setzt sich in seinem Körper fest. Am 10. Februar 1945 schreibt er an seine Eltern, die an der Itterstraße wohnen: „Liebe Mutti! Meine Schrift wird Dir wohl etwas komisch vorkommen, aber es geht nicht anders. Mir geht es soweit noch sehr gut, was ich von Dir ja auch hoffe. (...) Mein Arm hat sich in letzter Zeit etwas verschlechtert. Hoffentlich eitert der Splitter bald raus, dann bin ich das Mistvieh wenigstens quitt.“ Die heranrückenden Russen nehmen Egon von der Ruhr fest, lassen den verletzten Soldaten aber recht schnell wieder frei. Im September 1945 liegt er in einem Krankenhaus in Wittenberg. Er schreibt am 16. September: „Ich hoffe, in einer Woche nach Hilden unterwegs zu sein. (...) Hoffentlich komme ich bald nach Hause. Mir geht es noch sehr gut, bloß schwer mager bin ich geworden.“

Seine Hoffnungen erfüllen sich nicht. Am 2. Oktober 1945 stirbt Egon von der Ruhr an einer Lungenentzündung. Eine Krankenschwester schreibt seinen Eltern einen Brief. Am 12. November erhält die Familie von der Ruhr von der „Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht“ eine formlose Postkarte mit der vollkommen emotionslosen offiziellen Todesnachricht.

In einem Abschiedsbrief an seine Mutter schreibt Egon von der Ruhr: „Wenn Du diesen Brief bekommst, werde ich wohl nicht mehr unter den Lebenden weilen. Darum habe noch einmal für alles, was Du mir gegeben hast, recht herzlichen Dank. (...) Es grüßt Dich nun zum Male Dein Sohn Egon.“

Dietrich Peckhaus stirbt am 4. September 1939 an der Front. Foto: Stadtarchiv Hilden

„Ich bin überglücklich“, schreibt Walter Krall kurz vor seinem Tod. Foto: Stadtarchiv Hilden

Familienportrait mit Egon von der Ruhr und seinen beiden Eltern in der Hildener Heimat. Foto: Cornelia Bosbach

Egon von der Ruhr schreibt aus dem Lazarett an seine „Liebe Mutti“. Foto: Stadtarchiv Hilden

1933 hat Egon von der Ruhr seinen ersten Schultag. Foto: Stadtarchiv Hilden

Egon von der Ruhr stirbt am 2. September 1945 in einem Krankenhaus. Foto: Cornelia Bosbach