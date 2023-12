„The Dive“ startet In Hilden gedrehter Film kommt in die Kinos

Kurz nach der Einwinterung im Jahr 2021 geschah Seltsames auf dem Gelände des Waldbades im Hildener Stadtwald. Spaziergänger und Radfahrer konnten aus der Ferne verfolgen, wie ein großes Zelt über das Schwimmerbecken aufgebaut wurde, Menschen wuselten über Liegewiesen und Beckenrand. Rund acht Wochen blieb das Zelt stehen. Was damals in Hilden (aber auch an anderen Drehorten) entstanden ist, kommt an diesem Donnerstag in die Kinos: Der Film „The Dive“.