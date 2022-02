Personalnot im Rathaus Hilden : Im Steueramt brennt die Hütte

Das Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung. Politik und Rathaus streiten über den Stellenplan. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Das Sachgebiet Steuern und Abgaben im Rathaus ist bereits seit Monaten nicht mehr telefonisch erreichbar. Bürger können mit den Mitarbeitern nur noch per Mail oder per Post kommunizieren. Was ist da los?