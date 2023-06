Disco in Hilden Im Jwd feierte und tanzte die Hildener Jugend

Heute steht dort das Hotel Anna, im Gewerbegebiet an der Giesenheide sind kaum noch Flächen frei. In den 90er-Jahren sah die Gegend noch anders aus, wie sich viele Hildener noch erinnern werden. Und am Wochenende steppte hier nicht nur der Bär – hier trafen sich junge Menschen aus der ganzen Region, um „janz weit draußen“ im Jwd zu feiern. Wir erinnern mit sieben spannenden Fakten an die längst abgerissene Diskothek an der Hochdahler Straße.