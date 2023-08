Feuerwehr mit neun Fahrzeugen vor Ort ICE macht nach Brand Not-Halt in Hilden

Hilden · Die Feuerwehr ist am Sonntagabend mit neun Fahrzeugen an die Bahnstrecke im Hildener Süden ausgerückt. Gemeldet war ein Brandereignis in einem ICE.

21.08.2023, 08:49 Uhr

Ein Mülleimer brannte in einem ICE (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Passagiere eines ICE, der am Sonntagabend in Hilden einen Not-Halt einlegen musste. Laut eines Feuerwehrsprechers hat in dem Zug ein Mülleimer gebrannt. Die Feuerwehr Hilden war gegen 18.55 Uhr zu einem Einsatz auf die Bahnstrecke im Hildener Süden alarmiert worden. In der Erstmeldung hieß es, dass es in einem ICE der Deutschen Bahn zu einem Brandereignis gekommen sei. Die Feuerwehr rückte daher mit neun Fahrzeugen und 25 Mann aus. Aber als die Einsatzkräfte an der Bahnstrecke eintrafen, hatten Mitarbeiter der Bahn das Feuer bereits mit einem Pulverlöscher selbstständig gelöscht, berichtet der Feuerwehrsprecher weiter: Durch die Feuerwehr seien nur noch kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt worden. Während des rund einstündigen Einsatzes war die Bahnstrecke gesperrt. Das sorgte für Verspätungen. Der ICE fuhr nach dem Einsatz nach Düsseldorf, dort soll der vom Brand betroffene Wagen abgekoppelt worden sein. Vor rund einem Monat war ein ICE im Hildener Westen nach einem Oberleitungsschaden liegen geblieben. Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz kümmerten sich über mehrere Stunden um die rund 200 Passagiere und halfen ihnen, den havarierten ICE zu verlassen und in einen Ersatzzug auf dem Nebengleis einzusteigen.

(tobi)