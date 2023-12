Knallerei an Silvester So können Haustiere Silvester ein wenig entspannen

Das Hildener Tierheim setzt sich daher seit Jahren dafür ein, an Silvester auf das Böllern zu verzichten. Am letzten Tag des Jahres gibt es in der Einrichtung sogar einen Bereitschaftsdienst, der spezielle Vorkehrungen trifft, um sich insbesondere um verängstigte Hunde und Katzen zu kümmern. Bis in die Morgenstunden läuft in den Hunde- und Katzenhäusern dann Musik. Tiere, die besondere Schwierigkeiten haben, werden nach Möglichkeit in Pflegestellen untergebracht, zum Beispiel bei Vereinsmitgliedern, bis die Knallerei vorbei ist.