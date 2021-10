Eröffnung in Hilden : Neuer Familienbetrieb ist auf den Hund gekommen

Der neue Hunde-Shop „Hundeli“ öffnet am Samstag: Tatjana Stöhr mit ihrem Border Collie Ava. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden „Hundeli“: Das neue Geschäft von Familie Stöhr wird am Samstag, 2. Oktober, in Hilden eröffnet – mit kleinen Aktionen zwischen 14 und 18 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Eigentlich ist es nur ein kleines Eckchen, das den Namen „Hundeli“ trägt. Doch in diesen Shop, der nun in der Hundeschule „Teamschmiede Tiemann“ betrieben wird, hat Familie Stöhr viel Herzblut gesteckt. Von der Produktrecherche, über Verkauf bis hin zur Buchhaltung sind alle Familienmitglieder involviert. Mit Sorgfalt und Liebe zum Detail wurde das Sortiment zusammengestellt.

Tatjana Stöhr und ihr Mann Frank arbeiten beide eigentlich in der eigenen Unternehmensberatung. Alle Mitglieder der Familie Stöhr sind gleichzeitig aber auch begeisterte Hundeliebhaber. Insbesondere Tochter Milla beschäftigt sich ausgiebig mit den beiden Border Collies Frida und Ava, bringt ihnen Tricks bei, trainiert mit ihnen Parcours und ist stets über ausgefallene Produkte um den Hund informiert. Daher entstand bereits im April dieses Jahres die Idee, einen eigenen Shop zu eröffnen. „Bei uns kann man Produkte kaufen, die es in den meisten anderen Geschäften so nicht gibt“, erklärt Tatjana Stöhr. Im Sortiment sind neben Hundefutter, Spielzeug, Leinen und Geschirren auch Fitness- und Trainings-Equipment – darunter beispielsweise auch eine Rettungstragedecke, falls der Vierbeiner mal auf einer längeren Wanderung schlapp macht und getragen werden muss.

Die 13-jährige Tochter beschäftigt sich intensiv mit den Hunden. Zuletzt hat Milla sogar mit Vierbeiner Frida bei der RTL-Show „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ mitgemacht und in diversen Hindernis-Parcours haben die beiden ihre Geschicklichkeit bewiesen. Das Mädchen weiß, mit welchem Spielzeug, Hunde motiviert werden können. „Meine Tochter macht mir stets neue Vorschläge für Produkte“, erzählt Stöhr.

Entstanden ist nun ein kleiner Shop, der in der Hundeschule „Teamschmiede Tiemann“, Im Hock 1b, angesiedelt ist. Die Nähe zu der Hundeschule nutzen die Stöhrs um Fachwissen mit der Hundetrainerin auszutauschen, Produkte abzugleichen und natürlich auch Kundschaft zu akquirieren. „Wir bieten nur Produkte an, von denen wir auch wirklich überzeugt sind. Beliebt bei vielen Kunden sind beispielsweise Hirschgeweihe als Leckerbissen für den Vierbeiner. Doch leider können davon auch die Zähne kaputtgehen. Daher haben wir uns dagegen entschieden, so etwas anzubieten“, erklärt Stöhr.