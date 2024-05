Trauriger Vorfall im Stadtwald Trächtiges Reh zu Tode gehetzt

Seit Corona ist die Zahl der Hundehalter gestiegen. In Hilden sind derzeit rund 2500 Hunde gemeldet. Möller zufolge mangelt es oftmals an der Abrichtung und am Gespür vieler Menschen dafür, dass sie im Wald nur zu Gast seien. Erneut ergeht der Hinweis, dass Hunde grundsätzlich nur auf markierten Wegen frei laufen dürfen, in Naturschutzgebieten gar nicht. An Halter sowie etwaige Zeugen richtet sich zudem der Appell, bei Fällen von wildernden Hunden immer sofort die Polizei zu informieren.