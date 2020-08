Nach Einbruch in Hilden : Hubschrauber hilft im Morgengrauen bei Festnahme

Mit einem Helikopter haben die Beamten nach den Tätern gesucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Wolfram Kastl

Hilden Nach einem Einbruch in eine Firma an der Oststraße hat die Polizei am frühern Sonntagmorgen sofort nach den Tätern gefahndet. Unterstützung erhielten die Beamten von einem Hubschrauber.

Viele Anwohner des Hildener Nordens und Ostens sind am frühen Sonntagmorgen aus dem Schlaf gerissen worden, als ein Polizeihubschrauber etwa 20 Minuten über der Stadt schwebte. Der Helikopter traf gegen 5.20 Uhr ein, um Einheiten auf dem Boden zu unterstützen.

Zuvor war den Beamten ein Einbruch in eine Firma an der Oststraße gemeldet worden. Sofort machten sich mehrere Einsatzfahrzeuge auf den Weg zu dem Unternehmen. Der oder die Täter hatten sich offenbar schon aus dem Staub gemacht, als sie eintrafen. Facebook-Nutzer berichten davon, dass Polizeifahrzeuge mit Flutlicht auf dem Dach die Straßen auf der Suche nach den Tätern ausleuchteten.

Zur Unterstützung forderten die Beamten einen Hubschrauber an. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, scheint sich sein Einsatz ausgezahlt zu haben. „Wir konnten eine Person festnehmen“, erklärte uns ein Polizeisprecher. Weitere Einzelheiten zu dem Fall sind bisher nicht bekannt.

(tobi)