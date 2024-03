Hiphop in Hilden „How2Rap“ geht in die nächste Runde

Es wird eine Neuauflage von „How2Rap“ geben. Dieses Versprechen kann die Stadt Hilden jungen Menschen machen, die auf den Sprechgesang abfahren. Und das dürften bekanntermaßen ziemlich viele sein. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Semjon Lehleitner im Area 51 an der Furtwänglerstraße einen Workshop unter diesem Titel geleitet. Vom 26. bis zum 28. März kommt er zurück nach Hilden. Die Neuauflage findet an allen drei Tagen von 15 bis 18 Uhr statt und richtet sich an junge Menschen aus Hilden und Haan im Alter von 10 bis 14 Jahren.