Ulrike Herwald hört auf Hospizverein stellt sich neu auf

Ihren Abschied von der alten Tätigkeit hatte Herwald früh angekündigt, sodass dem Verein ausreichend Zeit blieb, ihre Nachfolge zu regeln. Neben Thanja Jussen wird Stephanie Krezic von nun an die zweite hauptamtliche Koordinatorin sein. Beide sind erste Ansprechpartnerinnen, wenn Rat und Unterstützung erbeten werden. Krezic qualifizierte sich für die Tätigkeit durch Weiterbildungen. Marina Neumann wird das Team in der Verwaltung und am Empfang unterstützen. Sie kennt die Hospizbewegung gut, da sie bislang ehrenamtlich als Sterbebegleiterin für den Verein tätig war. Unter der Regie der neuen Leitung wird es im Herbst eine neue Themenreihe geben, in der die wesentlichen Fähigkeiten zur hospizlichen Begleitung vermittelt werden.