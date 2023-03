Entwicklung seit 2021 Hospizstiftung Hilden dankt für Spenden

Ingrid Franken (Name von der Redaktion geändert) ist 82 Jahre. Zum jetzigen Zeitpunkt ihres Lebens hat sie sich auch bereits mit dem Thema Sterben befasst. Zwar ist die Hildenerin kein Mitglied in der Hospizbewegung Hilden, hat sich aber bereits ausgiebig über den Verein informiert und ist ihm wohlgesonnen. Daher war es für sie auch naheliegend, dass sie ihr Erspartes an die „Hospiz- und Palliativ-Stiftung Hilden“ übertrug. „Früher habe ich das Hospiz in Erkrath unterstützt, jetzt wollte ich aber als Hildenerin, dass das Geld auch in Hilden bleibt“, betont die rüstige Seniorin, die allein lebt. „Denn man sollte auch würdig sterben können.“