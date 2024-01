Baustelle in Hilden Holterhöfchen wegen Kita-Bau teilweise gesperrt

Ab Montag, 29. Januar, werden für den Neubau der Kita Am Holterhöfchen 18 große Fertigteile beziehungsweise Raummodule geliefert und mithilfe eines Krans aufgestellt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Ursprünglich waren zehn Tage für die Arbeiten geplant. Der Kran müsse aufgrund der baulichen und örtlichen Gegebenheiten auf der Straße Am Holterhöfchen direkt vor dem Neubau stehen. „Deshalb ist es notwendig, die Straße vom Kreisverkehr bis kurz vor der Einmündung der Zufahrt zur Marie-Colinet-Schule vollständig zu sperren“, erklärte eine Stadtsprecherin. Eine Durchfahrt von der Straße Am Feuerwehrhaus zum Schulgelände und zum rückwärtigen Parkplatz an der Marie-Colinet-Sekundarschule werde in diesem Zeitraum nicht möglich sein.