Technologischer Wandel in Hilden Wenn das Produkt aus dem eigenen 3D-Drucker kommt

Alleinstellungsmerkmal Ralph Schirner geht davon aus, dass der 3D-Drucker in seinem Haus ein Alleinstellungsmerkmal sein dürfte, zumindest im Großraum Düsseldorf. Die Produktion mittels 3D-Druckern ist in der Medizintechnik schon relativ weit fortgeschritten, jedoch lassen viele kleinere Betriebe extern produzieren.

Branchen In der Luft- und Raumfahrt sowie in der Mobilindustrie wird bereits auf 3D-Druck-Verfahren gesetzt und vielleicht etwas überraschend auch schon in der Bildung. So erstellen Architekturstudenten Prototypen ihrer Entwürfe auf eben diese Weise.