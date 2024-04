Freie Fahrt auf der Hochdahler Straße Anwohner atmen nach Ende der Bauarbeiten auf

Aufgrund ihrer Lage zwischen Innenstadt und Autobahnkreuz gehört die Hochdahler Straße zu den verkehrsreichsten Verbindungen innerhalb des Stadtgebietes von Hilden. Schielke: „Die rechtzeitige Fertigstellung der Bauarbeiten entspannt die lokale Infrastruktur.“ Das Ende der Bauarbeiten war für den 30. April vorgesehen, doch in der jüngsten Ratssitzung hatte Baudezernent Peter Stuhlträger darauf hingewiesen, dass dafür auch das Wetter mitspielen müssen. Dem war offensichtlich so. Stuhlträger sprach nun neben den Verkehrsteilnehmern auch Anwohnern einen Dank für ihre Geduld aus. Insbesondere die Menschen, die an der Schumannstraße und der Schubertstraße leben, hatten unter der Sperrung der Hochdahler Straße zu leiden. Auf beiden Straßen hatte der Verkehr spürbar zugenommen, da dieser nicht immer den ausgeschilderten Umleitungen folgte. Die Fahrt vom Stadtzentrum in Richtung Autobahnkreuz war während der Bauarbeiten nur für Anlieger freigegeben worden. Wer sich nicht daran hielt, musste mit einem Knöllchen in Höhe von 50 Euro rechnen. Die Polizei hatte laut eigenen Angaben im betroffenen Bereich regelmäßige Kontrollen durchgeführt.