Sieben Fakten aus Hilden Historische Bilder vom Pungshaus und dem Holterhöfchen

Das Pungshaus in Hilden war früher ein Wohnweiler mit mehreren Gebäuden. Heute sitzt in dem rund 300 Jahren alten Gebäude ein Restaurant gehobener Küche. Wir zeigen Fotos vom Pungshaus und dem näheren Bereich am Rande der Hildener Innenstadt.

Hier das Pungshaus auf einem Bild, das vor der Sanierung 1980 entstanden sein muss.