Wohnweiler Elb in Hilden Ein eigenes kleines Dorf in Hilden

Hilden · Seit mehr als 1000 Jahre leben Menschen in der Elb im Hildener Norden. Vor allem im vergangenen Jahrhundert erlebten die Bewohner so manche Veränderung. Wir haben die spannendsten Entwicklungen in sieben Fakten zusammengefasst.

22.04.2024 , 04:44 Uhr

Link zur Paywall So entwickelten sich Elb und Elbsee in Hilden 17 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden