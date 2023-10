Hilden historisch Nazis nutzten Fliedner-Schule als Seniorenheim

Die Wilhelmine-Fliedner-Schule an der Gerresheimer Straße 74 hat eine interessante Geschichte hinter sich: 1861 wurde der Vorläufer an der Mittelstraße gegründet, die Nazis schlossen die Schule wieder und richteten – jetzt an der Gerresheimer Straße – eine Einrichtung für Senioren ein. Wir haben sieben spannende Fakten über die Schule zusammengetragen, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.