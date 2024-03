Hilden vor 100 Jahren Telefon-Spionage und lange Osterferien

Der Start der Osterferien ist erneut verschoben worden: „Wir teilten gestern noch mit, daß nun auch an hiesiger Stelle der Erlaß des Ministers eingetroffen sei, daß die Osterferien am 11. April beginnen sollen. Heute müssen wir nun wiederum von einer Abänderung der Ferienzeit berichten: Mit Rücksicht auf die verschiedenen wirtschaftlichen Veranstaltungen (Tagung für Pädagogik und Deutschkunde in Düsseldorf, Ferienkurse in Bonn) und die Tagung des Rhein. Provinziallehrerverbandes in Krefeld hat der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung genehmigt, daß die Ferien in der Rheinprovinz bereits am 4. April beginnen. Das neue Schuljahr beginnt am 30. April 1924. – Also dreieinhalb Wochen Osterferien.“