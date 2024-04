Hilden historisch So sah Hilden in den 1920er-Jahren aus

Bereits seit 1910 gibt es in Hilden ein Kino, in den 20er-Jahren kommt ein weiteres dazu. Karl Bernatzky ist der Pionier der Hildener Kino-Geschichte. Der ehemalige Clown, Kunstreiter und Wanderkinobesitzer eröffnet am 26. Februar 1910 das allererste Kino in Hilden – in einem ehemaligen Pferdestall an der Mittelstraße 37-39 (heute H&M und Deichmann). Es heißt „Theater lebender Photografien“ und macht offenbar mächtig was her. „Die Bilder gelangen vortrefflich und das Publikum zeigte sich recht befriedigt über das Gesehene“, schreibt damals das Rheinische Volksblatt. Kaum ein Jahr später wird das Kino bereits renoviert und auf 800 Plätze erweitert. Das Kino hat eine eigene Musikkapelle. Eintritt: 30 und 70 Pfennig. Nur zehn Tage nach dem Untergang des Luxus-Liners Titanic am 14. April 1912 kündigte Bernatzky eine „Große Familienvorstellung“ zu dem schrecklichen Untergang des Ozean-Riesen an. Er ist auch Direktor des „Eden Theaters“ (damals Kaiser-Wilhelm-Straße 1, heute Kirchhofstraße). Es entsteht kurz nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Kaisersaal des Gasthofes Frisch an der Mittelstraße 1. Es ist ein Theater mit richtigen Schauspielern. Neben Theater, Operette und Konzerten führt Bernatzky, stets auf dem neuesten Stand der Kinotechnik, Filme wie „Um Weib und Kind“ vor – einen „Indianer-Sensationsfilm“. 1925 eröffnet Bernatzky – nach grundlegender Renovierung – das Eden Theater neu als „Alhambra“ und preist dessen „Großstadt-Komfort“. „Die beiden ersten Programme bilden Lichtbild-Attraktionen, welche in der dritten Woche von dem weltberühmten Zwergen-Theater von Direktor Albert Scheuer, Hamburg, zurzeit Köln Reichshallen-Theater, abgelöst wird“, lässt Direktor Karl Bernatzky das geneigte Publikum im „Rheinischen Volksblatt“ wissen.