Sieben Fakten über Hilden Rollschuhbahn, Spionage-Aktion und 100.000 Einwohner

Die Kirche am alten Markt gehörte zunächst zur katholischen Gemeinde. Sie war ursprünglich St. Jacobus dem Älteren geweiht. 1650 übernahmen die Protestanten das Gebäude. Die katholische Gemeinde räumte das Gotteshaus und nahm unter anderem auch die Figur des Heiligen Jacobus mit, die heute noch in der Jacobus-Kirche zu sehen ist. Die Reformationskirche heißt übrigens erst seit 1958 so. Vorher firmierte sie als „Evangelische Kirche“. Doch als die Erlöserkirche an der St.-Konrad-Allee 1958 eingeweiht wurde, musste ein neuer Name her, um Verwechslungen zu vermeiden. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein war die Fassade der Kirche am alten Markt verputzt und weiß gekalkt. Doch durch die Industrialisierung schimmerte das Gotteshaus nicht mehr weiß, sondern vielmehr grau. Außerdem passte das Antlitz nicht zu einer mittelalterlichen Kirche. Die Gemeinde ließ daher den Putz abschlagen. Seitdem verleihen die Bruchsteine dem Gebäude sein einzigartiges Aussehen.