Sieben Fakten in Hilden Mystisches Holterhöfchen

Bereits 1910 wird der Grundstein für den Bildungscampus am Holterhöfchen gelegt. Damals nahm die städtische Realschule an der Schulstraße ihren Betrieb auf. In den Folgejahren wuchs die Schule, zog mehrfach um. 1923 erfolgte die Umwandlung der Helmholtz-Realschule in eine Oberrealschule, an der die Allgemeine Hochschulreife erworben werden konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Bevölkerung in Hilden spürbar an. Von rund 22.000 im Jahr 1945 auf etwa 32.000 im Jahr 1955. Dadurch gab es natürlich auch mehr Kinder, die in die Schule gehen mussten. In Hilden gab es damals als reine Realschule nur die Theresienschule, ausschließlich für Mädchen. Jungs mussten nach Haan fahren, dort richtete die Stadt eine Parallelklasse ein und ließ sich das von der Stadt Hilden teilweise bezahlen. Doch die Politik wollte eine eigene Knabenrealschule, die zunächst an der Gerresheimer Straße (zeitgleich mit der evangelischen Mädchenrealschule und dem evangelischen Aufbaugymnasium – heute Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule und Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“ an den Start ging. Der Platz wurde indes schnell zu eng, in den 60er-Jahren entstand am Holterhöfchen ein Neubau für die Realschule, die seit 1960 den Namen Wilhelm-Fabry-Realschule trug. 1973 zog dann auch das Helmholtz-Gymnasium von der Gerresheimer Straße ins Holterhöfchen. Das Berufskolleg des Kreises am Holterhöfchen komplettiert den Bildungscampus, auf dem aktuell noch eine Großkita gebaut wird.