Sieben Fakten zur Hildener Aviation Hildens spannende Luftfahrt-Geschichte

Was macht der Vater des US-amerikanischen Weltraumprogramms in Hilden? Er besucht einen alten Freund. Erich Warsitz war der erste Testpilot, der im Zweiten Weltkrieg ein Düsenjet geflogen ist. Der Prototyp He 178 startete im August 1939 in Rostock. 800 km/h flog das Flugzeug damals. 1942 hatte Warsitz einen schweren Unfall bei einem Werftflug mit einer Messerschmitt Bf 109. Eine Brennstoffleitung war falsch angeschlossen. Einer der erfahrensten Testpiloten Deutschlands konnte mehr als ein Jahr nicht mehr ins Cockpit. Er übernahm die Leitung der elterlichen Betriebe und gründet die Warsitz Werke in Amsterdam. Dort wurde Feinmechanik hergestellt. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde Erich Warsitz im Dezember 1945 von sowjetischen Offizieren aus seiner Wohnung im amerikanischen Sektor in Berlin entführt. Die Russen wollten alles über die Raketen- und Düsenflugentwicklung im Dritten Reich wissen. Warsitz wollte aber nicht kooperieren und wurde zu 25 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. 1950 kehrte er nach Westdeutschland zurück und gründete die „Maschinenfabrik Hilden“ an der Gerresheimer Straße. Anfang September 1959 besuchte ihn sein Freund Wernher von Braun in Hilden. Er erfand die Raketentriebwerke für die „Wunderwaffe“ V2 für Hitler, lief nach dem Krieg zu den Amerikanern über und wurde zum Schrittmacher für das amerikanische Weltraum-Programm. „Raketenpioniere sahen sich in Hilden wieder“ titelte die Hildener Zeitung/Haaner Anzeiger am 7. September 1959. Der Besuch von Brauns in Hilden war ein Medienspektakel. Auch Rundfunk, Fernsehen und überörtliche Zeitungen hatten das „besondere Ereignis“ in „großer Aufmachung“ zu Kenntnis genommen. Beim Empfang des berühmten Gastes (er wurde von amerikanischen Sicherheitsbeamten begleitet) im Garten der Warsitz-Villa (Auf dem Sand 25) sei die „komplette Hildener Prominenz“ zugegen gewesen – und jede Menge „Zaungäste“. Auf der Gartenterrasse prophezeite Wernher von Braun: „Ich schätze, dass in etwa zehn Jahren ein bemanntes Weltraumschiff auf dem Mond landen wird.“ Da lag von Braun richtig. Am 21. Juli 1969 setzte mit Neil Armstrong (Apollo 11) der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond.