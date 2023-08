Vor 100 Jahren - Hilden historisch Kartoffel-Moral und schwerer Sturm

Ein Aufruf an die Landwirte des Kreises Solingen, „der auch bei den hiesigen Landwirten Beachtung finden sollte“, ist unter der Rubrik „Hilden“ zu lesen: Die Region wird überall, „wo Kartoffeln zu erwarten sind, stark von Auswärtigen, namentlich von Erwerbslosen überzogen, die häufig zu Hunderten bei den Landwirten vorsprechen. Sind es auch im Einzelfalle kleinere Mengen, die von den Leuten aufgekauft werden, so sind es doch vielfach die gleichen Aufkäufer, so daß für den Eingeweihten kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß häufig reiner Erwerb zum Handel vorliegt, ohne daß die Polizeiorgane oder andere die Sachlage genau kennen und den Unfug verhindern können.“ Man sei natürlich auf die freie Wirtschaft angewiesen, aber jeder anständige Landwirt sollte in der prekären Versorgungslage im ersten Schritt an seine nähere Umgebung denken und die Kartoffeln erst dann an fremde Bezirke abgeben, heißt es im Aufruf weiter.