Hilden historisch Hier lebten erst Ritter, später Flamingos

Haus Horst kennen viele Hildener nur als Seniorenstift – doch früher stand dort mal ein Rittergut. Heute erinnert nur noch der historische Turm in dem Park mit den wundervollen Bäumen an die wechselvolle Geschichte der Gemarkung. Wir haben sieben Fakten zu Haus Horst zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.