Am 17. Juni 1905 wird in Krefeld der Architekt Helmut Hentrich geboren. Er studiert Architektur in Wien und Berlin. Dort lernt er Ludwig Mies van der Rohe, Albert Speer oder Friedrich Tamms kennen. 1928 macht er sein Diplom mit Auszeichnung. 1933 legt er die zweite Staatsprüfung zum Regierungsbaumeister ab und macht sich in Düsseldorf mit einem Architektenbüro selbstständig. Ende der 1930er gehört er zum Arbeitsstab von Generalbauinspektor Albert Speer. Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt sich Hentrich an Wiederaufbauplanungen Düsseldorfs und sein Büro wächst zu einem der größten in Deutschland heran, das Spezialist ist für Banken, Konzernverwaltungen oder auch Erneuerung von historischen Bauten. HPP (Hentrich, Petschnigg und Partner) bauen z.B. das Dreischeibenhochhaus oder das Bankhaus Trinkaus an der Kö. Hentrich gestaltet Inneneinrichtungen der Tonhalle, legt dort den Grundstock für eine bedeutende Glassammlung oder er kümmert sich um das kriegszerstörte Malkasten-Gebäude. 1985 wird Hentrich Düsseldorfer Ehrenbürger.