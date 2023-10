Hilden historisch Fritz Gressard starb vor 100 Jahren

Gesamtansicht der Firmenanlage Gressard u. Comp., 1857 in der Nähe des heutigen Fritz-Gressard-Platzes errichtet. Das Gebäude in der Mitte links stand noch bis in die 1970er Jahre. Die Straße im Vordergrund ist heute ungefähr der Verlauf eines Teils der ehemaligen Benrather Straße, heute Fritz-Gressard-Platz.