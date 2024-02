Hilden vor 100 Jahren Fernsprechzelle zieht um und Beamtenbeleidigung

Die Firma Alexander Coppel (Rohrzieherei an der Schillerstraße, Ecke Ellerstraße) war Ziel von Kriminellen. Einmal wurden von einem Eisenbahnwaggon Briketts gestohlen („Die Polizei überraschte die Diebe und stellte ihre Namen fest.“), einmal haben Eindringlinge in den Fabrikräumen „wüst gehaust. (...) Sie brachen Schränke auf, in denen die Arbeiter ihre Kleidungsstücke etc. haben, durchsuchten sie und zerstreuten sie in den Fabrikräumen. Ob Diebstahl vorliegt, konnte noch nicht festgestellt werden.“