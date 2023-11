Hilden historisch Schule, Kneipe, Deutsche Welle – der Reichshof in Hilden

Hilden · Vor zehn Jahren zog das letzte Geschäft aus dem Reichshof an der Gabelung in Hilden. Danach begann der Abriss. Heute stehen an seinem Platz ein Gemeindezentrum und hochmoderne Mehrfamilienhäuser.

13.11.2023 , 05:45 Uhr

Das war der Reichshof an der Gabelung 13 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden