Hilden historisch Das waren die 30er-Jahre in Hilden

Im Mai 1936 marschieren zum ersten Mal nach Ende des Ersten Weltkriegs Soldaten durch die Itterstadt. Anlass ist die Einweihung des Ehrenmals am Fuchsberg. Später soll in Sichtweite die Kaserne entstehen, die von den Hildenern schon früh Waldkaserne genannt wird. Aber in diesem Moment im Mai 1936 denkt noch niemand daran, dass schon bald 1500 Soldaten zwischen Fuchsberg und Jaberg leben werden. Im Juli 1937 unterrichtet Hildens Bürgermeister Walter Schomburg den Stadtrat darüber, dass das Luftkreiskommando IV in Münster beabsichtigt, eine Flak-Kaserne im Hildener Stadtwald zu bauen. Die Vorbereitungen laufen unterdessen schon auf Hochtouren: Bereits seit dem 1. Juli 1937 kauft das Militär Grundstücke an. Von der Stadt Hilden gehen beispielsweise 190.000 Quadratmeter zum Preis von 0,35 Reichsmark pro qm an die Luftwaffe. Im September legen die 500 Arbeiter los, errichten zuerst ihre Baracken. Der Sportplatz, der auf dem Gelände der späteren Kaserne liegt, wie auch ein Teich, werden planiert. Am 15. November, kurz nach der Reichspogromnacht, rücken die Soldaten unter Jubel ein: Überall werden die Angehörigen der III. Abteilung des Flak-Regiments 64 als „unsere Soldaten“ begrüßt. Die Mittelstraße ist beflaggt, Tausende Hildener säumen sie und erheben ihren Arm zum Hitlergruß, als die Militärfahrzeuge vorbeirauschen. Am 1. Dezember 1938 treffen die ersten Rekruten in Hilden ein – sie werden am 10. Dezember feierlich auf dem späteren HAT-Sportplatz an der Hummelsterstraße vereidigt. Am 16. April 1945 nehmen die Amerikaner Hilden ein. Nur wenig später ziehen die Briten in die Kaserne, nennen sie St. David Barracks. 1968 übernimmt die Bundeswehr.