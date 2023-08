Vor 100 Jahren Ärger um Itter-Reinigung und Diebstahl von Briefen

Einen langen Artikel haben die Redakteure über die „Reinigung der Wasserläufe“ verfasst. Während vor 1894 die Anwohner selbst die Bäche in Hilden reinigen und instand halten mussten, hatte damals die Stadt diese Arbeiten übernommen und der Allgemeinheit in Rechnung gestellt. Doch das Statut von 1894 sei nun wieder aufgehoben. „Jetzt fängt wohl die Sache wieder in der alten Art an und dieses könnte man doch nicht gutheißen.“ Zudem komme, was die Itter anbelangt, „der Hauptschmutz und Schlamm, besonders nach Gewittern und bei Regenperioden, von den Höhen der oberhalbliegenden Gemeinden, vermischt mit dem direkten Zufluss aus den Gossen, Häusern und Fabriken, wogegen in Hilden in der Hauptsache nur Farbabwässer aus den Fabriken in die Itter geleitet werden, wodurch keine sonderlich größeren Reinigungskosten entstehen.“ Allerdings werden in Hilden Straßenabwässer und „hier und da“ auch Abwässer von Häusern in die Itter eingespeist, „ja es werden sogar bei Schneeabfuhr vielfach von den Fuhrleuten, welche den Schnee und Schmutz abfahren, die Karren einfach auf Brücken usw. aufgekippt und – ,rinn in die Itter.’“