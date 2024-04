Hilden historisch Seit 150 Jahren halten Züge in Hilden

Was heute selbstverständlich wirkt, war vor 150 Jahren eine echte Sensation. Die Bahn kommt – und zwar mit einem eigenen Bahnhof in Hilden. Vor 150 Jahren wird die Strecke Mülheim-Troisdorf eröffnet und mit ihr der Hildener Bahnhof. Ob die Hildener damals auch mit Verspätungen und Zugausfällen kämpfen, ist nicht überliefert. Wir haben sieben interessante Fakten über Bahnverkehr in Hilden zusammengetragen.