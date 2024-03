Hilden historisch Als die Apfelstraße aus Hilden verschwindet

Hilden · Zwei Jahrzehnte vergingen zwischen Planung und kompletter Freigabe für den Verkehr: Die Berliner Straße veränderte das Hildener Stadtbild nachhaltig. Was damals verschwand und was an anderer Stelle wieder auftauchte.

24.03.2024 , 07:06 Uhr

Link zur Paywall Wie sich Hilden einst wandelte 10 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden

Von Elmar Koenig